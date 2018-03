Presentata a Tagliacozzo la nuova legge sulle Pro Loco, più attenzione alle tradizioni e al territorio

Tagliacozzo. Più attenzione alle tradizioni e al territorio. E’ questo il succo della nuova normativa sulle Pro loco che è stata presentata ieri nel Comune di Tagliacozzo. Nella riunione dei presidenti e dei rappresentanti delle Pro Loco iscritte all’Unione Nazionale Pro Loco Italiane della Provincia di L’Aquila, ospitata dal sindaco della città Vincenzo Giovagnorio, il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti ha illustrato il disegno di legge regionale da lui curato che aggiorna e integra la disciplina delle “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco”. Molte le novità che saranno introdotte: una fra tutte l’Albo regionale delle associazioni Pro Loco d’Abruzzo che avrà lo scopo di valorizzarne il ruolo e promuovere i nuovi compiti e gli obiettivi con la possibilità di gestire centri naturalistici, culturali, storici o rifugi, ostelli, aree di sosta e strutture di accoglienza turistica semplice.

Inoltre la legge prevede anche una maggiore armonizzazione delle attività delle Pro Loco con l’attività di programmazione regionale e dei soggetti riconosciuti nella governance regionale, nonché la messa a sistema in particolare del settore di informazione e accoglienza turistica. Non ultimo è stato illustrato anche l’aggiornamento normativo in materia di incentivi e contributi.

Ciò che è scaturito quindi è una ristrutturazione delle associazioni locali che dovranno agire come aziende di promozione turistica dei prodotti, delle tradizioni e del territorio in generale. All’incontro sono intervenuti anche il presidente provinciale U.N.P.L.I. Raffaele Disanti, il vice presidente Oliviero Pacetti e l’assessore alle frazioni del Comune di Tagliacozzo Manuela Marletta.