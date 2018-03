Comuni e Provincia eliminano le buche sulla Cintarella, ma i lavoratori chiedono manutenzione costante

Ortucchio. Le buche sulla Cintarella non ci sono più, ma resta la preoccupazione per la carenza di manutenzione. A monitorare la situazione sulla strada del Fucino che collega i vari Comuni e il centro spaziale è il comitato lavoratori sicurezza stradale di Telespazio che solo una settimana fa aveva lamentato questo disagio. “Si spera che l’attività di manutenzione non sia solo straordinaria, dettata da questo momento particolare, ma sia continuativa”, ha commentato il presidente del comitato, Domenico De Santis, “dispiace osservare che, come primo atto la Provincia per la strada provinciale Marruviana, ha provveduto a richiedere al prefetto la riduzione del limite di velocità da 70 a 50 chilometri orari e alle forze dell’Ordine di farlo rispettare. Risultato: molteplici multe a carico dei cittadini per l’eccesso di velocità ma niente multe per coloro che non fanno manutenzione”.

Secondo De Santis e i lavoratori di Telespazio “chi è responsabile di inadempienze va richiamato alle proprie responsabilità come avviene per il cittadino automobilista che non rispetta il codice della strada, visto il concorso di causa. Il Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale, nell’apprezzare l’intervento in atto per “tappare” le buche, auspica che a breve segua una manutenzione ordinaria nel pulire da rovi, erbacce e cumoli di vario genere, presenti sulle banchine a ridosso della carreggiata della Cintarella, per migliorare la visibilità, per realizzare gli scoli per far defluire l’acqua quando piove, per predisporre idonea segnaletica verticale/orizzontale e, soprattutto dare seguito ai lavori di ultimazione della messa in sicurezza della Cintarella come dall’accordo di programma sottoscritto dai Comuni di Trasacco, San Benedetto, Ortucchio e Pescina”.