Primo incontro ufficiale di De Angelis con l’Udc: commissario più lontano, ma i tempi stringono

Avezzano. Prove tecniche di dialogo tra il sindaco Gabriele De Angelis e l’Udc. Ieri c’è stato un primo approccio ufficiale dopo la pronuncia del Consiglio di Stato e dopo le lezioni politiche. I tempi però stringono e prima di Pasqua sarà necessario trovare una soluzione altrimenti le dimissioni diventeranno effettive. Dopo l’ok del consigliere Leonardo Casciere, il sindaco mira a conquistare i tre seggi dell’Udc, gruppo guidato da Lino Cipolloni. Il sindaco sembra pronto ad ammorbidirsi con il gruppo dello scudo crociato , partito di centrodestra. De Angelis ha spiegato in più occasioni che gli interlocutori naturali per la ricomposizione della maggioranza in Consiglio comunale sono in primis UdC e Lega.

C’è stato quindi il primo approccio per la fase che dovrà passare attraverso il famoso “confronto privilegiato” con i due partiti, per integrare il programma con “i preziosi spunti che loro vorranno offrire”. All’incontro di ieri hanno partecipato Rocco Di Micco, rappresentante territoriale dell’Udc, e Leonardo Rosa, responsabile del circolo di Avezzano. Ora i due esponenti riferiranno alla base e poi dovrebbe esserci l’ok effettivo, prima che tutti siano costretti a tornarsene a casa e d attendere la primavera del 2019 per nuove elezioni.