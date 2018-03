Caos al terminal bus, passeggeri lasciati a piedi vengono riaccompagnati da autisti volontari.

Avezzano. Al terminal bus alcuni passeggeri sono rimasti a piedi per la grande confusione creata dagli autobus nell’ora di punta, ma autisti volontari si sono preoccupati di rintracciare la corsa, farla attendere ed accompagnare personalmente i viaggiatori, con regolare abbonamento, sull’autobus che li attendeva in piazza Castello.Il caos al terminalbus è quello delle famose ore di punta in cui i pendolari vengono caricati e scaricati a piazzale Kennedy. Sabato, come tutti gli altri giorni, dalle 13,30 alle 13,40 di fronte al parcheggio degli autobus Tua, si sono avvicendate le solite corse degli studenti per le direzioni più disparate. La linea serve tutta la Marsica, studenti in gran parte e qualche pendolare. Capita a volte che poiché c’è un forte affazzonamento, le corse operino parcheggi di fortuna e che spesso e volentieri, non possano sempre sostare negli stessi posti . Quelle che partono prima, in genere, sono quelle per Tagliacozzo, Magliano, Borgo 8000, Forme, eccetera…eccetera…Balsorano in genere arriva quasi sempre per ultimo al solito posto, ma a volte per troppo caos, non è stato visibile a tutti i passeggeri che non avendolo potuto scorgere, sono rimasti a piedi. Stamattina è successa la stessa cosa, però stavolta i passeggeri increduli, quando si sono visti a terra, con il marciapiede svuotato nel giro di pochi secondi, hanno chiamato l’agenzia per avere notizie della corsa. Un grande encomio va all’ufficio della agenzia dove personale molto competente e cordiale nella sua tempestività è riuscito a rintracciare la corsa, mandando autisti volontari in aiuto dei passeggeri sfortunati che si sono visti accompagnare fino a piazza Castello. “Noblesse Oblige”.Monica Virgilio