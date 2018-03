Lake hotel, la Casa Bianca in bilico per 24 ore nel romanzo di Vittorio Tucceri

Avezzano. La Casa Bianca in bilico per 24 ore tra intrighi e menzogne, all’insaputa dell’opinione pubblica: è il filo conduttore del romanzo ‘Lake hotel’, scritto dal giornalista Vittorio Tucceri. Ritmo incalzante e continui colpi scena scandiscono la trama che ha una forte accelerazione sin dall’incipit. “Il 3 settembre del 1993 alla Casa Bianca scoppiò il panico. Accadeva un fatto del tutto imprevedibile mentre la vita di Washington si consumava all’insegna del solito copione, tra l’omicidio di un turista europeo, la marce di protesta degli omosessuali, l’ennesimo scandalo del senatore sposato sorpreso con una ballerina in un albergo. Nulla, nell’apparente andamento di una giornata come tante, avrebbe potuto far pensare che, in quello stesso momento, tra le mura della Casa Bianca il manipolo di uomini che gestiva i destini degli Usa stava vivendo un dramma, in bilico tra disperata incertezza e assoluta incredulità”. Il plot narrativo ruota su una vicenda mai accaduta prima nella storia dell’amministrazione americana che dà vita a un’emergenza per la quale non si trovano risposte certe neppure nella Costituzione Usa. Nel pauroso vuoto di potere che ne segue proliferano intrighi di Palazzo e corruzione, innescati da un avvenimento che si verifica all’interno di un albergo, il Lake Hotel, da cui trae origine il titolo dell’opera: è qui che, per caso, il destino dell’uomo della strada si incrocia con quello del presidente Usa e delle più alte sfere della Casa Bianca. La narrazione incalzante e lo stile descrivono gli avvenimenti con una resa cinematografica. Il romanzo è disponibile al prezzo di 6 euro al caffè letterario ‘Vieniviaconme’ di Avezzano, in via Michelangelo Colaneri n. 9 (nei pressi del Comune), telefono: 328/6486065.