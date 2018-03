Arrestato pusher, spacciava ai giovani nei comuni del Parco. Trovato in casa con la droga e un complice

Gioia. I militari della stazione dei carabinieri di Gioia dei Marsi, coordinati dal Capitano Pietro Fiano, hanno arrestato un giovane pusher in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Le indagini svolte, coordinate dal procuratore della Repubblica di Avezzano Andrea Padalino Morichini, hanno consentito di raccogliere gravi elementi di reato a carico di R.J., 28enne, originario del Marocco, di cui non è stato fornito il nominativo, tali da consentire l’emissione nei suoi confronti della misura restrittiva degli arresti domiciliari. Il giovane pusher, monitorato dagli investigatori per alcuni mesi fino al settembre 2017, aveva spacciato numerose dosi di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” e “marijuana” a giovani tossicodipendenti di Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, inoltre, sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione, 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” suddivisa in 18 dosi e 16 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisa in 5 stecche, già pronte per essere immesse sul mercato, bilancini di precisione e €.825 in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita che sono stati sottoposti a sequestro. L’interessato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio per ivi rimanervi agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini, infine, hanno consentito di individuare anche un complice, D.T., 24enne, sempre originario del Marocco, che è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.