Trasacco apre la Torre Febonio per matrimoni e unioni civili. Nuovo regolamento: no alle nozze di domenica

Trasacco. Il Comune di Trasacco apre la Torre Febonio e il giardino per i matrimoni civili. Oltre alla sala consiliare, da sempre messa a disposizione dei novelli sposi, l’amministrazione comunale di Trasacco ha deciso di istituire un ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e di unioni civili nella struttura di via Castel Missino. I matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati nella casa comunale o nelle altre sedi dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Non ci si potrà però sposare di domenica o il primo gennaio, il 25 aprile, il 15 agosto a Pasqua o a Natale.

Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, qualora almeno uno degli sposi sia residente nel Comune di Trasacco è previsto un rimborso spese di 50 euro per la sala consiliare e 100 euro per la Torre Febonio. Se invece nessuno degli sposi è residenti a Trasacco la spesa sale: 100 per la sala consiliare e 200 per la Torre.