Fiamme e fumo in una struttura nel cuore di Celano, vigili domano l’incendio dopo 3 ore di lavoro

Celano. Paura ieri sera a Celano per una casa in fiamme nel centro storico. Erano da poco trascorse le 21 quando da una casa disabitata di calata Sant’Angelo, alle spalle del castello, è iniziato a uscire del fumo sempre più denso. Dopo qualche minuto, vicino la chiesa di Sant’Angelo, sono iniziate a comparire le fiamme ed è scattato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avezzano che hanno domato l’incendio non senza difficoltà. La struttura, infatti, era molto difficile da raggiungere e troppo vicino alle altre abitazioni. In tarda serata le fiamme sono state spente e l’area è stata bonificata.