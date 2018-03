Si ribalta con il trattore durante il lavoro nei campi, ferito un agricoltore. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

Carsoli. Incidenti durante il lavoro nei campi e una persona ferita, fortunatamente in maniera non grave. E’ accaduto a Carsoli dove un brutto incidente poteva avere conseguenze peggiori. Si è verificato lungo la strada che collega il capoluogo del Carseolano con la frazione Montesabinese. Un agricoltore del posto di 60 anni è finito sotto al suo trattore, che si è ribaltato improvvisamente su se stesso. Secondo la ricostruzione stava eseguendo dei lavori nei campi e si stava allontanando dal campo coltivato. Per cause non ancora accertate, forze per l’eccessiva pendenza di quel punto di terreno, il conducente ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato.

Alcune persone che erano sul posto hanno assistito all’incidente e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il 118 di Carsoli, che però ha dovuto allertare l’elisoccorso per poter raggiungere il luogo dell’incidente che è in aperta campagna. I medici al loro arrivo hanno trovato il conducente privo di sensi. E’ stato così stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove i medici lo hanno sottoposto ai primi accertamenti al termine dei quali è stato ricoverato. Ha riportato delle ferite a una gamba ma nessun trauma grave in altri parti del corpo, principalmente alla testa. Una brutta avventura per l’agricoltore.