I lavori per le nuove scuole di San Benedetto possono andare avanti, vinto il ricorso al Tar contro stop all’iter

San Benedetto. Il Comune vince il ricorso al Tar contro l’ipotesi di bloccare i lavori per le nuove scuole. “Cade l’ennesimo muro innalzato per bloccare la procedura che l’amministrazione comunale”, ha affermato il sindaco Quirino D’Orazio, “un percorso che stavamo perseguendo per la realizzazione della nuova scuola innovativa, i cui lavori ammontano a ben 4 milioni e 543mila euro”. Secondo i giudici si è riscontrata la “precedente mancata dimostrazione del nesso di causa tra i danni riportati alle scuole con il sisma del 06-04-2009 e mancata dimostrazione della convenienza economica dell’intervento di sostituzione edilizia rispetto ai costi per ristrutturare le scuole esistenti; mancata precedente approvazione della variante al PRG per ospitare la nuova scuola presso la zona delle ex Scuole Agrarie; – sopravvenuti motivi di interesse pubblico condivisi dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione dei comune del Cratere.

“Quella appena pronunciata dal Tar, dunque”, ha aggiunto il sindaco, “è una sentenza che certifica quanto da sempre sostenuto dal Comune di San Benedetto dei Marsi e, oltre ad avere un importantissimo valore per la nostra Comunità, ha tre ulteriori risvolti non meno degni di nota: ripaga pienamente gli sforzi profusi in questi difficili anni per dare al più presto, ai nostri studenti, una struttura innovativa, per la cui realizzazione è stato indetto un bando Europeo, sottolinea la correttezza, trasparenza e rispetto della legalità dell’iter amministrativo che sin dall’inizio è stato adottato, cancella ogni dubbio sull’iter amministrativo ancora da completare, trasformando quello che poteva essere un sentiero tortuoso, in una dritta autostrada. Intanto, per quanto fatto finora, mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente il dott. Paolo Esposito dell’Usrc insieme a tutti i suoi validi collaboratori, il nostro Ufficio Tecnico Comunale, l’Ufficio Ragioneria, i dipendenti comunali e la Preside del nostro Istituto comprensivo, che stanno dando l’anima per questo procedimento e l’Avvocato Emiliano De Amicis per la sua professionalità”.