Domenica l’Avezzano Rugby sfida in casa il Napoli, Seritti: ci toglieremo importanti soddisfazioni

Avezzano. “Sarà una partita difficile contro una squadra che ha dimostrato fino ad oggi di essere molto compatta e competitiva”. Lo ha dichiarato Andrea Gentile, tallonatore dell’Avezzano rugby, in relazione alla partita di domenica prossima contro l’Afragola Rugby Napoli che si terrà alle 14.30 sul campo di via dei Gladioli di Avezzano. “Il nostro trend è molto positivo “, spiega il tallonatore marsicano, “stiamo crescendo di giorno in giorno e lo abbiamo dimostrato anche domenica scorsa nel derby di Paganica, nonostante il risultato beffardo”.

I gialloneri, infatti, hanno giocato un ottimo match che è stato condizionato da episodi di indisciplina e da una meta annullata all’ultimo minuto che avrebbe consentito ai marsicani di passare in vantaggio e vincere la partita. E’ dello stesso parere anche il presidente giallonero Alessandro Seritti: “la squadra è in continua crescita”, ha sostenuto, “e lo sta dimostrando da ormai da oltre due mesi e sono convinto che ci toglieremo importanti soddisfazioni prima della fine del campionato già a partire da domenica prossima”. L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per le 14 e 30 presso lo stadio dei Via dei Gladioli, arbitra la partita Emanuele Tomò della sezione di Roma.