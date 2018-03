Sistema idrico integrato, finanziati progetti per migliorare la situazione di quattro Comuni marsicani

Avezzano. Sistema idrico integrato abruzzese, finanziati con oltre 117 milioni a valere con i fondi del Masteplan. A firmare le intese sono stati il presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso e il direttore dell’Ersi (l’ente regionale per il sistema idrico) Tommaso Di Biase. Sono previsti 14 interventi in provincia dell’Aquila, tra cui quattro nella Marsica. “Con la firma degli atti di oggi – ha spiegato il presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso – i fondi entrano nella contabilità ordinaria dei soggetti attuatori, che potranno così procedimentalizzare gli appalti. Il mio auspicio è queste convenzioni non diano luogo a fascicoli, bensì a cantieri”.

Complessivamente la Regione ha programmato 50 interventi, sul ciclo idrico, per un investimento complessivo di 145 milioni e mezzo di euro: di questi, 7 sono già in corso e con i 35 avviati oggi, la pianificazione è pressoché in dirittura d’arrivo. Ai fondi del Masterplan vanno aggiunti i 170 milioni di euro, destinati sempre al servizio idrico integrato, finanziati attraverso il decreto Sblocca Italia e il recupero di precedenti stanziamenti che rischiavano di andare in disimpegno. Con il presidente, era presente questa mattina il sottosegretario con delega all’ambienta Mario Mazzocca, cui spetterà istituire un organismo di controllo e monitoraggio sui progetti, per verificare il rispetto dei cronoprogrammi e scongiurare l’insorgere di ostacoli, soprattutto di natura burocratica. Tra le 35 convenzioni siglate ce ne sono anche diverse con i Comuni marsicani: Carsoli (300mila euro), Tagliacozzo (300mila euro), Capistrello (154mila euro) e Scurcola Marsicana (un milione di euro).