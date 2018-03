Tagliacozzo e i Comuni della Marsica occidentale fanno squadra per rispondere ai bandi e ottenere fondi

Tagliacozzo. I Comuni della Marsica occidentale si uniscono per rispondere ai bandi e ottenere fondi dall’Europa. Tagliacozzo si è preso la briga di fare il Comune capofila e aderire al bando “Empowerment delle istituzioni locali” della Regione Abruzzo. Ieri il consiglio comunale la manifestazione di interesse che permetterà a Tagliacozzo di costituirsi, in convenzione con altri comuni del territorio, e lavorare insieme con l’obiettivo di rispondere ai bandi europei e ottenere fondi necessari per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree interne. Hanno già aderito al progetto oltre a Tagliacozzo, designato come comune capofila, Magliano de’ Marsi, Scurcola Marsicana, Cappadocia e Sante Marie e a breve si uniranno anche Oricola e Pereto.

I Comuni, subito dopo l’adesione di tutti i consigli comunali, risponderanno al bando regionale “Empowerment delle istituzioni locali” della Regione Abruzzo. L’avviso pubblico mira proprio a sostenere la gestione associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili su programmi europei, nazionali e regionali. In sostanza i Comuni creeranno una sorta di ufficio dedicato alla programmazione e all’accesso ai fondi europei del quale faranno parte un dipendente individuate da ciascuna amministrazione comunale aderente. Ci saranno varie attività e si formerà il personale che farà parte dell’ufficio. Grazie al supporto di una società esterna specializzata nella progettazione, poi, i membri dello sportello verranno assistiti per 24 mesi in un percorso coordinato. “Sono molto soddisfatto di questo progetto”, ha commentato il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, “anche Tagliacozzo è entrata nell’ottica delle idee che senza un ufficio, un addetto o un progettista che curi questo aspetto della risposta ai bandi europei non si può andare avanti e non si può puntare a ottenere i fondi necessari per promuovere il territorio. Ci siamo assunti l’onore di essere comune capofila di questa iniziativa proprio con l’intento di perseguire, con i comuni che ci circondano, più ampie prospettive di crescita”. Grazie a questa iniziativa verranno favorite le azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete tra i Comuni e saranno coinvolti dei portatori di interesse con particolare riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l’impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative.