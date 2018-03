L’azione cattolica di Avezzano ricorda Aldo Moro nel 40esimo anniversario del suo rapimento

Avezzano. L’azione cattolica di Avezzano ricorda Aldo Moro nel giorno del 40esimo anniversario del suo rapimento. Questa sera alle 21, al Teatrino di San Rocco ad Avezzano, i giovani di Azione Cattolica della diocesi dei Marsi si incontreranno per ricordare la figura di Aldo Moro. Sarà un modo per conoscere meglio la figura dello statista della Democrazia Cristiana ma anche per scoprire le mille sfaccettature di un sequestro che si concluse solo diversi mesi dopo con il ritrovamento del cadavere di Moro.