Tagliacozzo, completaylto il piano di emergenza comunale grazie al supporto della Protezione civile

Tagliacozzo. Gli operai comunali, assistiti dal presidente Christian Rossi e dal vice presidente Dario Valente della Protezione Civile di Tagliacozzo, hanno installato oggi la segnaletica che indica le aree individuate nel Piano di Emergenza Comunale. Le paline riportano le aree di attesa sicure e le aree di accoglienza. Anche il Comune di Tagliacozzo – tra i primi d’Abruzzo – ha così completato il processo inerente il Piano, tra i più apprezzati in Regione, è stato elaborato dai Volontari del Gruppo di Protezione Civile nell’autunno 2016 a costo zero per l’Amministrazione, ed è stato approvato dal Consiglio comunale a febbraio 2017.

Continuano gli incontri sul Territorio e nelle frazioni per la divulgazione di tutte le notizie utili alla popolazione in caso di emergenza. Il Nucleo Operativo dei Volontari della Protezione Civile di stanza a Tagliacozzo è uno dei più operativi del centro Italia; infatti i nostri ragazzi sono stati chiamati ad intervenire in occasione delle maggiori emergenze sul territorio nazionale.

www.comune.tagliacozzo.aq.it

www.novpc.net

www.apicetagliacozzo.it