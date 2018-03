Al centro commerciale I Marsi arriva Vittorio Brumotti, intervista-spettacolo con i suoi fans

Avezzano. Al Centro Commerciale “I Marsi” di Avezzano iniziano i festeggiamenti per celebrare i primi 10 anni di attività: ad inaugurare il calendario degli eventi in programma sarà il famoso inviato di “Striscia La Notizia” Vittorio Brumotti, che, domenica 18 marzo, sarà ospite della struttura marsicana. Prima di concedersi al pubblico de “I Marsi”, Brumotti incontrerà in esclusiva i vincitori del Flash Contest promosso nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Centro Commerciale.

Dopodiché l’ospite d’eccezione, noto per le sua attività di sensibilizzazione

sui temi della legalità nonché campione di bike trial, intratterrà i presenti con una divertente intervista-spettacolo e, al termine, sarà disponibile per scattare delle foto insieme ai suoi fan. Ad arricchire ulteriormente il pomeriggio ci sarà inoltre, dalle ore 16.00, la musica live di Viktor Piro, Danilo Ciaccia e Tony Mione