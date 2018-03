Sicurezza a Celano, Cotturone (Pd) contro la giunta: i fondi del fotovoltaico sono già finiti?

Celano. “Ben 75mila euro di sanzioni per potenziare i controlli. Se i milioni del fotovoltaico sono già finiti facciamo una colletta e impegniamo la Polizia Locale per contrastare la malavita. Celano il paese delle meraviglie!”. Questo il commento del segretario del Pd, Calvino Cotturone.

“Ci si aspettava una delibera di giunta che avesse come obiettivo il controllo del territorio per contrastare furti e spaccio”, ha dichiarato Cotturone, “una delibera per garantire maggiore sicurezza dei cittadini ed un servizio notturno che non lasciasse la città nell’abbandono totale. Nello stupore di tutti, invece, arriva la sorpresa di Pasqua. Alla presenza di tutti gli assessori, la giunta comunale approva la previsione di incasso da sanzioni iscritte nel bilancio 2018 per ben 75mila euro. Millecinquecento verbali che gli agenti della Polizia Locale, già all’opera con posti di blocco, e gli ausiliari del traffico dovranno riuscire a sanzionare agli automobilisti. L’incasso servirebbe a rimpinguare le casse dell’Ente. A quanto pare i milioni di euro incassati e da incassare grazie al fotovoltaico sono già finiti, ma dove? A conti fatti per raggiungere i 75mila euro di verbali basterebbero circa 7euro a cittadino suggeriamo per questo di raccogliere un’offerta per il Comune, così da impegnare la Polizia Locale in servizi più utili all’intera comunità uno fra tutti la sicurezza ed il controllo di Celano, anche nelle ore notturne, per contrastare furti e spaccio”.