Summit urgente dei dipangraziani per frenare la ricomposizione di una maggioranza. Ieri vertice Udc

Avezzano. Summit oggi pomeriggio della coalizione guidata da Giovanni Di Pangrazio per frenare un eventuale sostegno alla maggioranza. Secondo Di Pangrazio, i consiglieri hanno mostrato “coerenza e correttezza politica riservato al sindaco pro tempore che sta operando insistenti pressioni telefoniche su tutti”. Ma in realtà le trattative del centrodestra sono in corso e secondo indiscrezioni sarebbero anche a buon punto. L’Udc, che già aveva aperto al sindaco Gabriele De Angelis, ieri si è incontrato ad Avezzano per fare il punto della situazione. Perché se da un lato il partito dello scudo crociato è legato alla coalizione Di Pangrazio in virtù del voto amministrativo, dall’altro è ancora più vincolato con la linea di centrodestra alla luce del voto politico. E per il futuro questo legame resta.

D’altro canto, però, la coalizione guidata da Di Pangrazio, dopo in no secco di De Angelis a un eventuale accordo con il suo leader locale, sta cercando di fare squadra per impedire eventuali rotture di argini verso una amministrazione a larghe intese. In realtà la stessa coalizione aveva messo sul piatto, durante l’ultimo consiglio, la possibilità di un accordo con un programma condiviso. Un’apertura però che è stata rispedita al mittente da De Angelis che ha parlato di un dialogo “privilegiato”, solo con Udc e Noi con Salvini, ma mai con Di Pangrazio. Questa risposta ha evidentemente riportato una chiusura da parte di Di Pangrazio.

“Siamo una Coalizione, di cui Giovanni Di Pangrazio è capofila, e lo abbiamo ribadito in tutti i modi”, ha affermato il consigliere Gianfranco Gallese, “come gruppo, con grande senso di responsabilità e mantenendo quale “faro” il reale interesse della città, abbiamo offerto in più occasioni il ramoscello di ulivo al primo cittadino uscente, ma non tollereremo che ci si continui a sputare sopra, né potremo tollerare di dare luogo a un mercato delle vacche per interessi di tutt’altro genere. La Coalizione ha la schiena dritta, come le persone che la compongono, e opera, prima di tutto, nel rispetto del patto con gli elettori, con coerenza”, continua il consigliere, “questa coalizione è nata non per delle poltrone, ma intorno a progetti e idee. Su questo possiamo misurarci e mi auguro che chi dice di volere il bene della città, lo dimostri, con lo spirito di servizio”.