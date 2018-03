Pensionata derubata con la truffa del finto postino di 2.500 euro, caccia aperta ai malviventi anche su Facebook

Tagliacozzo. E’ stata derubata con la truffa del finto postino che le ha portato via risparmi per 2.500 euro. Nella rete dei truffatori è finita una pensionata di Tagliacozzo ma ora è caccia aperta ai malviventi. Anche su Facebook si è aperta la ricerca del finto postino. Allerta massima per gli anziani della zona. La truffa utilizzata è sempre la stessa. E’ arrivata una telefonata alla pensionata in cui a parlare era uno estraneo che si è fatto passare per il nipote dell’anziana. L’ha informata che era in arrivo un pacco intestato a lui e che doveva pagare e ritirarlo.

Lei ci ha creduto e impaurita è andata all’ufficio postale a ritirare il denaro in modo da farsi trovare pronta all’arrivo del postino. Appena è rientrata in casa il truffatore ha suonato al campanello dicendo che era delle Poste, si è fatto consegnare il denaro e ha lasciato un pacco vuoto e una ricevuta, che era in realtà un foglio bianco. Quando ha raccontato tutto ai familiari ha capito che si era trattata di una truffa e ha anche avuto un malore. L’anziana presenterà denuncia ai carabinieri ma intanto si è aperta la caccia al truffatore.