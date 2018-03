Incidente sul lavoro alla Cartiera Burgo, operaio trasferito d’urgenza in pronto soccorso. E’ morto

Avezzano. Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio alla Cartiera di Avezzano. L’operaio, 43 anni di Avezzano, stava svolgendo delle operazioni nella catena di montaggio quando è avvenuto l’incidente. Immediatamente i colleghi hanno dato l’allarme ed è arrivata sul posto un’ambulanza che ha trasferito l’uomo in pronto soccorso. Le sue condizioni erano gravi e poco dopo essere arrivato in ospedale è morto.

Proprio in questi giorni la Cartiera è in fase di assestamento per il cambio di produzione. Nel 2013, infatti, l’azienda aveva interrotto la produzione della Linea 2 dello stabilimento di Avezzano a causa della forte riduzione a livello europeo dei consumi di carte patinata. Dopo un lungo percorso si è deciso di cambiare rotta e puntare sulla produzione di cartone per imballaggi e cartoncino che consentirà di non far morire l’azienda e di mantenere il livello occupazionale.