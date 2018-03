Meteo Marsica 16 – 22 marzo: tempo piovoso, possibile anche la neve

Siamo davanti a un marzo molto dinamico, si passa velocemente dalla pioggia, ad un tempo con ampie schiarite ed anche ad un clima piuttosto freddo a volte. C’è da dire, che in ogni caso avremo un tempo decisamente perturbato nei prossimi giorni, con instabilità, pioggia, vento ed anche la neve che potrà cadere sul Fucino, oltre che sui rilievi che la circondano. Domani, Venerdì, il cielo si presenterà nuvoloso, ove qualche fenomeno non sarà da escludere, ma di breve durata e soprattutto debole. Venti da ovest, deboli con qualche locale rinforzo. Sabato, tempo instabile con frequenti piogge e nevicate oltre i 1700 m, temperature in lieve calo e venti occidentali. Domenica invece, sarà ancora di più sotto l’insegna della pioggia, specie nel pomeriggio, di entità moderata, neve sempre oltre i 1700 m. Venti occidentali, temperature senza nessuna variazione di rilievo. Maltempo anche Lunedì, ove avremo anche un lieve abbassamento delle temperature, la quale farà scendere la neve fin sui 1400 m circa. Venti occidentali. Piuttosto freddo invece Martedì, con fenomeni diffusi, che potranno assumere carattere nevoso anche sul Fucino. Venti da nord-est, temperature in calo con valori ad 850 hpa sui -3°c. Ancora tempo molto instabile durante le ore notturne, mentre Mercoledì le precipitazioni, che al momento appaiono totalmente a carattere nevoso, saranno a rovesci, più presenti sulla Marsica orientale. Venti da nord-est, temperature ancora in calo. Giovedì, sarà freddo per via delle correnti orientali, ma con scarse possibilità di fenomeni. Non si escludono delle gelate notturne, ove il vento non sarà presente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.