Campionati italiani 2018, il centro Taekwondo Celano si conferma tra i migliori d’Italia

Celano. Successo strepitoso per il centro Taekwondo Celano dei maestri Ennio, Calvino e Lucio Cotturone. Il 2-3-4 marzo si è svolto, ad Olbia, il Campionato Italiano di Taekwondo juniores e cadetti cinture nere. La società celanese si conferma tra le migliori d’Italia piazzandosi al terzo posto nella classifica finale. Il titolo è dedicato a Sandro Contestabile. Da incorniciare la prestazione di Alice Baliva, 12 anni, al suo primo appuntamento con la competizione Nazionale centra l’obiettivo più importante e diventa Campionessa d’Italia 2018. Emozionanti gli incontri: semifinale tesa ma stravinta per ko e una finale condotta magistralmente fino a pochi secondi dal termine, quando già si preparavano i festeggiamenti arrivava un disarmante pareggio. Supplementari e cuore in gola per tutti, calcio in testa e tre a zero finale per Alice che conquista la medaglia d’oro e la maglia della Nazionale Italiana. Apoteosi sugli spalti la più piccola diventa la più forte della categoria.

Eccezionali anche le prestazioni degli altri atleti, Fabio Cerasoli conquista la medaglia d’argento e titolo di vice campione d’Italia. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gara per tre mesi è riuscito a sbaragliare uno dopo l’altro gli avversari mostrando tanto cuore e audacia. Ottima la prestazione di Ivana Ciccarelli, l’atleta dimostra intelligenza tattica sfiorando il pass per la finale. Medaglia di bronzo per lei e tanta amarezza per una finalissima alla sua portata. Giada Piccone e Anastasia D’Ovidio, quarte classificate combattono con grinta e determinazione fermandosi solo di fronte alle campionesse in carica, tra l’altro di età superiore, ma il futuro fa ben sperare anche per loro. Partita benissimo la gara per Giulia Cotturone che riesce ad imporsi fino ai quarti di finale, ma si ferma al quarto posto. Memorabile campionato Italiano anche per Nicolas Esposito e Francesco Scamolla, alla prima esperienza nella massima competizione Nazionale, si fermano di fronte ai finalisti delle rispettive categorie. Non meno entusiasmanti le prestazioni di Assunta Finanza e Francesca Pera che soffrono però il cambio di categoria nella quale presto si adatteranno senza temere rivali. Samuele Baliva, favorito della categoria, incappa in una giornata no, dopo aver superato egregiamente i primi incontri perde all’accesso per la semifinale.