Al via la Sirente Bike Marathon tra le meraviglie del Parco Regionale Sirente Velino

E’ in programma per domenica 6 maggio la Sirente bike marathon “Lungo i sentieri dei briganti”. La gara di mountain bike si svolgerà nella cornice del Parco Regionale Sirente Velino, in uno scenario meraviglioso di grande bellezza che accomuna storia, natura e tradizioni d’Abruzzo. L’evento è stato organizzato dal gruppo Alpini di Aielli in collaborazione con l’Avezzano MTB ASD, l’Avis di Aielli, e con il patrocinio della regione Abruzzo e del comune di Aielli.

Il percorso va dalla Marsica all’altopiano delle Rocche, alla Valle Subequana, unisce tratti di montagna nuda e tratti di bosco e permette di osservare la molteplicità degli aspetti naturalistici e storici del territorio. Si snoda su sentieri pedalabili e comode carrarecce attraversando il cuore del Parco Regionale Sirente-Velino. Due i percorsi designati: il primo 70 km per 1800 m di dislivello. Il secondo, con i suoi 30 km di lunghezza e 1200 m di dislivello, è un tacciato per nulla banale in grado di mettere a dura prova anche i bikers più esperti. Due sono i principali elementi dell’itinerario: dalla Conca del Fucino si sale sull’altipiano del Sirente attraverso la salita di Vado Castello, la più importante che troviamo all’inizio della gara. Attraverso la val d’Arano si arriva nell’altipiano Delle Rocche, passando nei territori dei comuni di Ovindoli, Rovere e Rocca di Mezzo. Da qui l’altra attrattiva del percorso, la dolomitica e spettacolare parete Nord del Monte Sirente, le cui rocce svettano sopra i boschi che attraverseremo. Pagliare di Tione, lago di Tempra, Fonte dell’Acqua e Piano di Canale saranno i luoghi da dove si potrà ammirare tutto ciò. Da qui si tornerà a salire passando per le montagne di Secinaro e Gagliano Aterno per valicare ed ammirare la Conca del Fucino attraversando i territori dei comuni di Collarmele e Cerchio, per arrivare di ad Aielli nel suo meraviglioso Centro Storico. Vi chiediamo, nel caso di un’eventuale iscrizione alla gara, di comunicarci per e-mail se tra i vostri corridori sono presenti donatori, in quanto la sezione Avis di Aielli metterà in palio un premio riservato ai donatori e donatrici di sangue.