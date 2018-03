Mercato Tagliacozzo, esito positivo per la giornata di prova. Raggiunta intesa tra banchisti, sindacati e Comune

Tagliacozzo. Ha avuto luogo oggi la prima prova di riorganizzazione parziale del mercato settimanale della città di Tagliacozzo. Superate le prime incomprensioni, le sigle sindacali C.I.D.E.C. e F.I.V.A. Confcommercio, unitamente ad una nutrita rappresentanza di titolari di banchi commerciali, hanno avuto un incontro con l’amministrazione e i dirigenti comunali allo scopo di evidenziare e risolvere le criticità emerse dalla prova. Qualche problematica infatti è sorta nella mattinata odierna per il fatto che il comune di Tagliacozzo aveva provveduto ad assegnare i nuovi posti tenendo conto di una graduatoria conservata presso gli uffici e in base soprattutto alle metrature dichiarate e di conseguenza assegnate ai concessionari.

Quest’ultime, in definitiva, non rispondevano poi alle reali occupazioni poiché hanno un’estensione maggiore, dovute sicuramente all’ammodernamento degli autobanchi. Fermo restando che sia le sigle sindacali, sia i titolari delle attività commerciali ambulanti hanno condiviso le scelte delle nuove aree su cui sono state ridislocate alcune attività, l’amministrazione ha concesso agli interessati di ridefinire le collazioni in base alle metrature reali. La giornata di prova ha quindi avuto esito positivo e a seguito delle risultanze delle nuove indicazioni, che il sindaco ha chiesto di far pervenire di nuovo entro lunedì 19 marzo, ne verrà indetta una nuova il prossimo giovedì 25. Questo atto si è reso necessario per impellenti e non più prorogabili motivi di sicurezza e di ordine pubblico. La legge regionale n. 30 dell’agosto 2016, la Circolare Minniti n. 300 del 2017 e la Circolare ministeriale del luglio 2017 lo impongono perentoriamente. Positivo il risultato poiché le intenzioni del sindaco e dell’amministrazione sono quelle di mantenere la centralità della manifestazione, salvaguardandone quindi gli aspetti più tradizionali e peculiari. Alcuni banchi sono stati spostati quindi su Piazza Dante Alighieri, Viale Aldo Moro e Via della Torretta. “Ringrazio veramente di cuore – ha dichiarato il sindaco – il consigliere alle attività commerciali Anna Mastroddi, la Polizia Municipale, l’Ufficio Urbanistico e l’Ufficio del Commercio, unitamente a Roberta Masci della C.I.D.E.C. e Giovanni Cioni della F.I.V.A. per il lavoro svolto e per la collaborazione attuata”. Piena intesa quindi e soddisfazione da parte dei titolari dei banchi, dei sindacati e dell’amministrazione per l’attuazione del progetto di riorganizzazione del mercato settimanale di Tagliacozzo che risale al XV secolo.