Arrestati due spacciatori, ferito dall’auto un carabiniere durante tentativo di fuga

Avezzano. Due autovetture sono state sorprese dai carabinieri nel pomeriggio di ieri durante un passaggio di stupefacenti nei pressi del nucleo industriale di Avezzano. A bordo di una delle due auto la pattuglia dei carabinieri forestali di Avezzano e del NIPAAF di L’Aquila, ha rinvenuto una modica quantità di stupefacente ed ha proceduto al sequestro e alla segnalazione ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 di B.C., 44enne residente a Capistrello, che era alla guida del mezzo. Dopo un breve inseguimento l’altra vettura, con due soggetti a bordo, A.M. di anni 38 nato in Marocco e dimorante in Avezzano e M.A. di anni 32 senza fissa dimora, è stata fermata e controllata nei pressi del circolo tennis di Avezzano.

Durante gli accertamenti il conducente ha inserito improvvisamente la marcia per tentare di sfuggire alla perquisizione causando lievi contusioni ad uno dei militari. Per i due soggetti, cui è stata sequestrata, oltre al veicolo, una modesta somma di denaro provento dello spaccio, il P.M. della Procura della Repubblica di Avezzano Lara Seccacini, ha disposto la custodia cautelare in carcere.