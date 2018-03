Al via a Celano la terza edizione del progetto “In strada per la vita con Marco nel cuore”

Celano. Al via la terza edizione del progetto “In strada per la vita con Marco nel cuore”. L’appuntamento è fissato per sabato 17 marzo presso l’auditorium di Celano a partire dalle ore 8.30. Come già negli anni precedenti, anche quest’anno, il corso prevede la partecipazione di tutte le classi della scuola media.Il progetto “In Strada per la Vita con Marco nel Cuore”, si occupa di Educazione Stradale e quindi di promuovere con l’insegnamento e l’esempio, un corretto utilizzo della “strada”, avendo rispetto di sé, degli altri e delle regole per una convivenza civile.

Nel settembre del 2015, a seguito di un grave incidente che ha avuto l’esito doloroso della perdita di un concittadino celanese, Marco Zaurrini, la famiglia dello stesso ha fortemente voluto la realizzazione del progetto “In Strada per la Vita con Marco nel Cuore”.Il desiderio principale della famiglia di Marco è stato quello di mettersi “dalla parte dei ragazzi e con i ragazzi” affinché, la conoscenza delle regole della strada, insieme alla conoscenza dei rischi e pericoli di un comportamento scorretto nei confronti di sé stessi e dell’altro, possa essere alla base di una riduzione dell’incidentalità. Tuttavia, il senso del progetto non si ferma solo all’Educazione Stradale, ma vuole dare un’ondata di freschezza e di iniziativa verso una società che veda il rispetto della regola come “normalità”.

Il progetto è stato accolto in maniera positiva e con grande calore emotivo dal Sindaco di Celano Settimio Santilli e da tutta l’amministrazione comunale, dalla scuola rappresentata dalla preside Franca Felli, dal vice preside Luciano Di Renzo, dai ragazzi e da tutti coloro che sono venuti a conoscenza delle vere intenzioni dello stesso.

Ha visto il sostegno di persone competenti in materia come il referente regionale dell’associazione AIFVS riconosciuta a livello nazionale, Paolo D’Onofrio, la Polizia Stradale, la Polizia Locale, l’Aci nella persona di Tiziano Genovesi, il medico del 118 Gino Corsi e l’autista della Misericordia di Celano, Simona Ciaccia Cerone e la psicologa e coordinatrice del progetto Marianna Baliva. Come ogni anno, grazie alla collaborazione del Comune di Cealano, il progetto prevede un concorso a premi. Da quest’anno l’associazione, omonima del progetto, in collaborazione con la coordinatrice Annarita Pierleoni e le maestre Annalisa Massaro e Antonella Marcanio, è entrata anche nelle scuole elementari proprio per favorire l’interiorizzazione della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della prevenzione a partire già dalla tenera età.