A Telespazio il premio Teleport awards for excellence nel campo di operazioni di teletrasporto e sviluppo

Avezzano. Telespazio si e’ aggiudicata il “Teleport Awards for Excellence” nella categoria “Independent Teleport Operator of the Year”, assegnato annualmente dall’associazione World Teleport Association (WTA). La cerimonia si e’ tenuta oggi a Washington nel corso di “Satellite”, la conferenza ed esposizione dedicata al mondo delle comunicazioni e dei servizi satellitari. Il premio e’ stato ritirato da Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%).

Pasquali ha dichiarato: “Il premio come miglior operatore indipendente di teleporto assegnatoci dalla WTA ci riempie di orgoglio e rappresenta il riconoscimento del ruolo di eccellenza svolto da Telespazio da oltre 50 anni nel settore delle operazioni spaziali”. Telespazio è attiva in tutto il mondo attraverso una rete di centri spaziali e teleporti. Tra questi, il più importante e’ il Centro Spaziale del Fucino, a 130 chilometri da Roma, che, con una superfice di 370.000 metri quadri, 172 antenne operative, 22 sale di controllo (5 presidiate 24 ore su 24), e’ tra i più grandi teleporti al mondo per usi civili. In Italia, Telespazio opera anche attraverso i centri spaziali del Lario (Lombardia), di Matera (Basilicata) e Scanzano (Sicilia). All’estero gestisce propri teleporti in Brasile, Argentina e Romania. Personale di Telespazio opera, infine, presso le infrastrutture e i teleporti di clienti in tutto il mondo, fornendo supporto operativo nelle operazioni spaziali, nelle attività di manutenzione e gestione dei siti. Fondata nel 1985, la World Teleport Association rappresenta gli interessi degli operatori di teleporti nel mercato globale delle telecomunicazioni via satellite, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza in questo settore. Telespazio ha aderito alla WTA nel 2014, come “Industry Patron Member”.