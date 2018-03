Un premio a un nonno speciale durante la serata finale del progetto solidale “Miss sorridi con noi”

Avezzano. Un’altra bella notizia giunge ad allietare i nostri cuori: si arricchisce di iniziative ed emozioni il progetto solidale “Miss Sorridi con Noi” ideato e promosso dal fotografo abruzzese Antonio Oddi.

Durante la serata d’incoronazione della prima Miss del sorriso, che si terrà giovedì 2 agosto all’interno Parco Torlonia nell’ambito della Settimana Marsicana, verrà consegnato un riconoscimento speciale a un’anziana o a un anziano distintosi nell’arco della sua vita per aver dato, attraverso il proprio talento e la propria tenacia, un apporto importante in campi che possono andare dallo sport alla cultura, dall’arte alla solidarietà.

Sarà proprio la prima testimonial di “Miss sorridi con Noi” a regalare sul palco della manifestazione una targa-omaggio al super nonno o nonna che verrà designato: in un contesto di forte individualismo come quello che viviamo nell’era contemporanea, questa iniziativa si traduce in una vera e propria scelta di civiltà, che mira soprattutto a valorizzare la figura dell’anziano come un concentrato di sapienza, saggezza e memoria storica.

Per l’occasione, dunque, il sorriso della nostra Miss sarà capace di abbattere il muro della solitudine, dell’emarginazione e della paura che troppo spesso circonda la terza età: attraverso la premiazione verrà dunque rappresentata appieno la voglia di prendersi cura degli anziani, portatori sani di quella gioia nel dare e di vivere fondamentale per guidare i giovani attraverso gli ostacoli e le brutture della società.