Mercato in sciopero a Tagliacozzo, banchi degli ambulanti chiusi: “legge non rispettata”

Tagliacozzo. Doveva essere una giornata di test, invece lo storico mercato settimanale del giovedì è stato un giorno di protesta. Gli ambulanti non hanno aperto i loro banchi per protestare contro l’amministrazione che non avrebbe rispettato la legge regionale per l’assegnazione dei posti. “Stamattina siamo arrivati e non c’erano i vigili, non c’era il sindaco, non c’era nessuno”, sbuffano i commercianti quasi tutti con i camion chiusi, “eppure avevamo annunciato la protesta tramite le associazioni sindacali che ci rappresentano ma non ci hanno voluto ascoltare, ci hanno ignorato. Questi sono i risultati”.

Tutto nasce dall’iniziativa del comune di dare una più ordinata distribuzione del mercato cittadino con la divisione dei settori merceologici e con un’area riservata al food. In particolare, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Giovagnorio aveva fatto un’ordinanza tramite i vigili per una “riorganizzazione funzionale del mercato settimanale del giovedì” disponendo il divieto di sosta e di transito in viale Aldo Moro dalle 6 alle 16, in Piazza Dante Alighieri e via della Torretta, nel tratto di strada compreso tra piazza Alighieri e via San Sebastiano con divieto di sosta sul lato destro, in via XXIV Maggio e via San Sebastiano, nel tratto compreso tra via della Torretta e via Mazzini. Il comune dovrà quindi convocare i commercianti e fare il punto della situazione su quello che è accaduto.