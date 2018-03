Screening sull’insufficienza venosa agli arti inferiori alla Farmacia Santa Caterina di Avezzano

Avezzano. La Farmacia Santa Caterina di Avezzano accende i riflettori sull’insufficienza venosa arti inferiori. E’ previsto per giovedì 29 marzo uno screening per l’insufficienza venosa agli arti inferiori nella struttura di via M.A.Colonna 30 ad Avezzano. “Vieni a controllare il funzionamento del sistema circolatorio delle tue gambe”, questo l’invito dello staff della Farmacia. Grazie a uno strumento di ultima generazione, in pochi minuti, il personale qualificato indicherà lo stato di salute delle tue gambe. L’appuntamento è per giovedì 29 marzo dalle 9.10 alle 13 e dalle 15 alle 18. E’ necessaria la prenotazione. Il costo dello screening è di 15 euro. Per info e prenotazioni 0863. 415960.