Al teatro Talia di Tagliacozzo va in scena “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”

Tagliacozzo. Sabato alle 21, al teatro Talia di Tagliacozzo, andrà in scena lo spettacolo Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, una produzione UAO spettacoli di Galli & Capone, per la regia di Rosario Galli con Federico Perrotta, Andrea Carli, Salvatore Mincione, Ferdinando Smaldone e Valentina Olla nel ruolo di Yvonne. Quattro amici si vedono ogni lunedì sera, da dodici anni, per giocare a poker; una sera uno di loro arriva dopo aver litigato con la moglie; è nervoso, fuori di sé, al punto che è impossibile giocare; i quattro amici iniziano a discutere, sempre più animatamente e decidono che è meglio lasciar perdere il poker, la serata è rovinata; ad un tratto però uno di loro ha un’idea brillante: perché non fare una cosa diversa, mai fatta prima, cercare una “signorina” che venga ad allietare la loro serata?

Dopo altre discussioni e ricerche, esilaranti, finalmente suona il campanello e si presenta… lei, una ragazza bellissima, al di là di ogni immaginazione, simpatica, spiritosa, ironica, insomma sembra davvero un’apparizione ed i quattro amici perdono la testa, ognuno a modo loro; la ragazza tiene testa a tutti e quattro e alla fine si rivelerà essere… qualcosa di assolutamente diverso da ciò che tutti hanno pensato.