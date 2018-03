Collelongo. Tutto pronto a Collelongo per la giornata di potatura e innesti organizzata dalla Pro loco. L’appuntamento è fissato per sabato 24 alle 9.30. I partecipanti si ritroveranno in piazza Ara dei Santi e lì inizieranno la lezione che verterà su: aspetti generali dello sviluppo vegetativo della pianta, basi fisiologiche della potatuta e dell’innesto, operazioni di potatura, potatatura di allevamento e di produzione, prove pratiche dimostrative delle metodiche di potatura e innesto. Il costo di adesione è di 5 euro. Per informazioni è possibile contattare Alessandro 349.2201425 o Elisa 347.4848798.