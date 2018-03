Ambulante partenopeo vende mimose al semaforo per l’8 marzo, fermato dalla Finanza. Multa da 5mila euro

Avezzano. Ambulante partenopeo vende mimose rose al semaforo per la festa della donna, ma viene fermato e multato dalla finanza. L’8 marzo la guardia di Finanza ha sorpreso un venditore ambulante proveniente da Napoli mentre vendeva mimose e rose al semaforo. L’uomo, come di consueto, stava invitando i passanti a portare un omaggio floreale alle loro donne, ma non aveva fatto i conti con i finanziari che dall’altra parte della strada lo osservavano ed erano pronti a sequestrargli tutta la merce. Quando la Finanza gli si è avvicinata e gli ha chiesto più volte di esibire una autorizzazione che di fatto non aveva il venditore non sapeva più cosa fare.

Nel giro di qualche minuto gli hanno portato via tutto lasciandogli però una multa di oltre 5mila e 100 euro. Le 81 confezioni di mimose e rose finte, avvolte con carta argentata, sono state consegnate al Comune di Avezzano che ha dato il via libera per la distribuzione della merce.