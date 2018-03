Il presidente della Tekneko, Umberto Di Carlo, sbarca su Rai Due con Boss in incognito, lunedì 19 la messa in onda

Avezzano. Il presidente della Tekneko, Umberto Di Carlo, sbarca su Rai Due. E’ prevista per lunedì 19 marzo la messa in onda della puntata di “Boss in incognito”, il docu-reality della Endemol Shine Italy, nel quale proprio Di Carlo sarà protagonista. I riflettori di Rai Due hanno deciso di accendersi sulla società che si occupa di igiene urbana in diversi Comuni dell’Abruzzo, del Lazio e del Molise, per parlare di volti, storie e realtà che si celano dietro le divise arancioni che contraddistinguono gli operatori della Tekneko di Avezzano. E proprio a quegli operatori per una settimana Di Carlo si è unito lasciando casa e famiglia e sottoponendosi a diverse ore di trucco quotidiano per non essere riconosciuto.

“Ho lavorato fianco a fianco dei miei operatori scoprendo segreti di questo complesso mestiere e realtà che mai avrei immaginato”, ha commentato Di Carlo alla vigilia della messa in onda del docu-reality, “Tekneko è una macchina molto articolata e variegata, ben 550 dipendenti che operano su territori diversi sia dal punto di vista geografico, sia organizzativo, ma sempre con grande professionalità. Vedere da vicino le braccia e le gambe della nostra azienda e toccare con mano la professionalità dei nostri operatori è stata per me una bellissima esperienza che mi ha lasciato tanto”. Le telecamere della Rai hanno seguito per una settimana il presidente Di Carlo e l’attività delle varie squadre della Tekneko che operano in diversi cantieri della Marsica – Avezzano, Celano, Scurcola Marsicana, Trasacco, Collelongo e Villavallelonga e nei Comuni di Nettuno, Grottaferrata, Guidonia, Monte Compatri, Castel Gandolfo e Bracciano – senza mai però svelare l’identità di questo nuovo dipendente che è stato seguito e istruito dai suoi colleghi, i quali però, solo alla fine hanno conosciuto la sua vera identità. Appuntamento lunedì alle 21.20 su Rai Due con “Boss in incognito”.