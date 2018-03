Bonificata dall’Unione Europea la discarica abusiva di Ortona dei Marsi in località Vallone San Giorgio

Ortona dei Marsi. C’è anche una discarica marsicana tra quelle abusive che l’Unione Europea ha deciso di bonificare in Italia. In particolare tra gli ultimi interventi ce ne sono ben due ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo, si tratta della discarica abusiva sita in “Località Vallone San Giorgio” nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ) e quella in “Località Carrera” nel Comune di Palena (CH). Il 12 marzo scorso la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato all’Italia la regolarizzazione dei 9 siti di discarica abusivi. Lo rende noto con un comunicato l’Ufficio del Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive, il generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà. La prcedura ha avuto inizio il 2 dicembre 2014 data in cui è stata inflitta penalità comminata dalla Corte di Giustizia UE per le discariche non a norma.

In tre anni e mezzo l’Italia ha bonificato 132 siti: dai 200 iniziali fino agli attuali 68 ancora da regolarizzare, con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da 42.800.000 agli attuali 14.200.000. Gli altri siti abusivi bonificati si trovano nella Regione Lazio (“Loc. Cerreto – Ombre” Comune di Filettino FR), Campania (“Loc. Lama Grande” Comune di Castelvetere in Val Fortore e “Loc. Campo della Corte” Comune di Castelpagano BN), Calabria (“Loc. Lapparni” Comune di Arena VV e “Loc. S.Caterina” Comune di Belmonte Calabro CS) ed ,infine, in Sicilia (“Loc. Cda S.Agata” Comune di S.Filippo del Mela ME e “Loc. Oliva Troiana” Comune di Racalmuto AG). (Fdm)