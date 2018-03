L’associazione Rindertimi organizza ad Avezzano alcuni incontri atti a combattere e fermare il razzismo

Avezzano. In occasione della “giornata mondiale contro il razzismo”, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, l’associazione Rindertimi propone alcuni incontri con i seguenti specifici obiettivi: diffondere sentimenti antidiscriminatori ad Avezzano, città notoriamente capace di accoglienza e integrazione sociale; combattere i pregiudizi, le false credenze e la cattiva informazione riguardante il buon comportamento sia dei cittadini italiani che dei cittadini stranieri; contribuire al miglioramento delle relazioni tra vecchi e nuovi abitanti della Marsica, orientati tutti allo sviluppo sociale e culturale del territorio. In tal senso l’associazione intende coinvolgere le comunità di immigrati, con l’intervento delle seconde generazioni, delle donne straniere, delle associazioni di settore e anche della popolazione scolastica della città, valorizzando l’identità multietnica del territorio, la convivenza e la pluralità di espressioni culturali diverse. Gli appuntamenti previsti ad Avezzano sono i seguenti: ore 10.30 nella scuola primaria “Collodi-Marini” di Via Pereto per promuovere programmi di inclusione scolastica e civica con la partecipazione dei giovani del servizio civile volontario; alle ore 12.30 nel liceo artistico “V. Bellisario” per promuovere esperienze di superamento dei pregiudizi etnico-razziali con la partecipazione degli studenti dell’alternanza scuola-lavoro nel Centro accoglienza straordinaria Rindertimi; ore 15.30 nello stadio dei marsi per la partita di calcio “White and Black” tra avvocati del Foro di Avezzano e ospiti stranieri richiedenti protezione internazionale; ore 17.30 nella sala riunioni della parrocchia di San Giovanni per la degustazione di cibi interetnici preparati dalle famiglie di origine straniera residenti ad Avezzano. L’invito alla partecipazione è esteso a tutte le associazioni che contribuiscono, con la loro azione, a creare un senso civico e di cittadinanza. (M.D.P.)