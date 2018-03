Avezzano. “All’ospedale di Avezzano attualmente non ci sono ricoveri di pazienti affetti da tubercolosi”. Lo afferma il Manager della Asl, Rinaldo Tordera, in merito alla notizia, diffusa stamane da alcuni organi di stampa, in merito a un presunto ricovero al reparto di malattie infettive del presidio marsicano. “L’ultimo caso con questa patologia risale a oltre 2 mesi fa ed è stato trattato con tutte le misure di profilassi previste dalla legge”.