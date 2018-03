Rubano la borsa a una pensionata, tre ragazze di cui una straniera arrestate dai carabinieri

Magliano de’ Marsi. Rubano una borsa in un bar ma vengono scoperte e arrestate. Si tratta di tre donne di cui una minorenne. i carabinieri della stazione di Magliano dei Marsi, grazie a un servizio di pattuglia per la repressione dei reati contro il patrimonio per le vie del centro, dopo la segnalazione di furto messo a segno all’interno del bar, hanno bloccato tre donne di nazionalità straniera. Gli immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto era successo poco prima. Una 75enne di Avezzano, dopo aver usufruito di una consumazione presso quel bar, dimenticava la propria borsa all’interno del locale. Le tre donne, quindi, se ne impossessavano furtivamente.

S.M. 34enne di nazionalità libica, residente in Magliano dei Marsi, H.M. 21enne e S.B.K. 17enne, queste ultime nate in Italia da genitori stranieri e parenti della prima venivano quindi accompagnate in caserma e sottoposte a perquisizione personale, a seguito della quale, sulla persona di S. M. veniva trovato occultato un telefono cellulare che la vittima riconosceva come proprio. Inoltre i militari operanti, poco distante dal luogo ove erano state fermate le tre donne, rinvenivano la borsa contenente documenti ed effetti personali che venivano restituiti all’avente diritto. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricondurre, inconfutabilmente, l’azione criminosa alla responsabilità delle tre donne che quindi sono state tratte in arresto per furto aggravato in concorso. Le arrestate maggiorenni, sono state tradotte presso l’abitazione della donna residente in Magliano dei Marsi in regime degli arresti domiciliari e la minore è stata tradotta presso il centro di prima accoglienza di Roma come disposto dalle autorità giudiziarie competenti.