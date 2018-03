Collaudato il nuovo impianto sciistico, Lorenzin: è l’inizio di una nuova stagione per Camporotondo

Cappadocia. Collaudato il nuovo impianto sciistico di Camporotondo di Cappadocia. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Lorenzo Lorenzin per il quale “questo è l’inizio di una nuova stagione per Camporotondo”. E’ stato ufficialmente collaudato l’impianto che riattiverà le piste da sci di Camporotondo. Grazie all’intervento di ammodernamento degli impianti scioviari di 3 milioni e 200mila euro con i fondi Fas della Regione Abruzzo nel 2014 è stato possibile rinnovare tecnologicamente un ampliamento strutturale e funzionale degli impianti. “Questo è solo l’inizio della rinascita turistica non solo del nostro amato comune di Cappadocia ma di tutto il territorio marsicano” ha affermato il sindaco Lorenzo Lorenzin, “andremo avanti con coerenza, efficacia e lavoro per rilanciare le attività turistiche. Camporotondo è un villaggio residenziale a quota 1.400 e si trova nel cuore del versante abruzzese dei Monti Simbruini.

Ci sono oasi incontaminate di verde e di silenzio, e è un punto di partenza per il santuario della Santissima Trinità con paesaggi fantastici. D’inverno la neve la fà da padrona e consentirà, tramite il nuovo impianto di risalita, di sciare in tutta tranquillità, fino ai 1.750 metri della Monna Rosa. Ci sono alberghi e altre strutture ricettive. Inoltre la stazione sciistica dà la possibilità di praticare sci da fondo e fare comode passeggiate con le ciaspole, oppure noleggiare quad e fare altre attività”.