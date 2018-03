Documenti e fotografie per raccontare il Parco Nazionale d’Abruzzo. Erminio Sipari: l’apostolo del parco

Avezzano. La magia della natura è il titolo della mostra documentaria e fotografica che la sezione di archivio di Stato propone domani in occasione della seconda edizione della giornata nazionale del paesaggio con “l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del paese e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.”

Tali aspetti aderiscono in pieno anche con le finalità dell’anno europeo del patrimonio culturale, che si celebra proprio quest’anno, “di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo”. La mostra si compone di due sezioni, la prima strettamente documentaria che mette in evidenza la straordinaria attività di Erminio Sipari per l’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo; la seconda sezione è solo fotografica con immagini della fauna più pregiata del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e della foresta vetusta di Val Cervara (Villavallelonga PNALM), la faggeta più antica d’Europa, recentemente riconosciuta dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Collaborano alla mostra l’archivio storico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’archivio privato Sipari di Alvito, detenuto da Lorenzo Arnone Sipari; l’associazione culturale “DFP” di Villavallelonga e gli autori delle fotografie: Nunzio Lippa e Valentino Mastrella. La mostra è allestita nella sede della sezione di archivio di Stato di Avezzano, Palazzo Torlonia Sala del Principe a Piazza Torlonia.

Info 0863 414265, as-aq.avezzano@beniculturali.it

Giorni e orari di apertura: dal 14 marzo al 14 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 15,00. Ingresso libero.