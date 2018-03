24° Festival Città di Avezzano e premio Civiltà dei Marsi: svelati i finalisti

Avezzano. Scelti i 16 finalisti del 24° Festival Città di Avezzano e Premio Civiltà dei Marsi 2018. I concorrenti, provenienti da tutta Italia, presenteranno un brano inedito e si esibiranno accompagnati dal vivo da una grande orchestra diretta dal m° Tiziana Buttari con la consulenza musicale del m° Corrado Lambona. Venerdì 13 e sabato 14 aprile alle 20.30 al Teatro dei Marsi, tornerà l’attesa kermesse nazionale ideata, condotta e impeccabilmente organizzata da Luca Di Nicola e che ha sempre riscosso grandissimo successo. Fra gli autori delle canzoni del festival, anche il tenore Piero Mazzocchetti e il compositore Luca Sala che scrisse la canzone regina del Festival di Sanremo 2012 ‘Non è l’inferno’ cantata da Emma Marrone che si classificò prima.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche gli ospiti che, come per tutte le edizioni, saranno grossi nomi della televisione, della musica, del cinema, dell’arte, del teatro e dello spettacolo. Indimenticabile l’edizione del 2017 nella quale ricevettero il Premio Civiltà dei Marsi: Elena Sofia Ricci, Enrica Bonaccorti, Sergio Friscia, Demo Morselli, Massimo Di Cataldo, Sergio Muniz, la storica ‘tata’ di casa Vianello Giorgia Trasselli, gli attori Marco Falaguasta, Barbara Clara e Alessandro Cosentini e il patron di Castrocaro Dino Vitola. Nel 2016 invece, il premio lo ricevettero Lino Banfi, Lino Guanciale, Cristina Parodi, Marco Liorni, il direttore musicale di Sanremo Pinuccio Pirazzoli, Gianni Letta, Manuela Villa, il m° Gianni Mazza, Giorgio Pasotti, Nina Palmieri, Alessia Fabiani e Mattia Lever. Nel 2015 il ‘Civiltà dei Marsi’ toccò a Caterina Balivo, Amadeus, Michele Placido, Emanuela Aureli e Piero Angela. Nel 2014 il prestigioso riconoscimento fu conferito a Mara Venier, Veronica Maya, Marcello Cirillo, Piero Badaloni, Piero Mazzocchetti, Danilo Sacco e Marco Papa. Nel 2013 ospiti furono Carlo Conti, la conduttrice di ‘Chi l’ha visto’ Federica Sciarelli, il conduttore e giornalista Giovanni Floris, Dacia Maraini e il cantautore Giò Di Tonno. Nel 2012 destinatari del premio, da 24 anni abbinato al festival, furono Loretta Goggi, Fabrizio Frizzi, Elisa Isoardi e Claudio Lippi. L’anno precedente fu la volta di Maurizio Costanzo e Lorella Cuccarini. Nel 2010 invece ospiti d’onore furono Milly Carlucci, Giancarlo Magalli, Luca Giurato e Guido Bertolaso, mentre nel 2009 Pippo Baudo, Michele Cucuzza ed Edwige Fenech. Moltissimi e tutti di prestigio gli assegnatari del premio in tutte le 24 edizioni. Fra gli altri anche Franco Di Mare, Roberta Capua, Maria Teresa Ruta, Simone Cristicchi, Caparezza, gli Zero Assoluto, Nino Buonocore, Pippo Franco, Valentina Persia, Alda D’Eusanio, Ramona Badescu, Tiziana Rivale e tantissimi altri.

I concorrenti che parteciperanno alla kermesse, istituzionalizzata nel giugno del 2011 dal Comune quale ‘evento, patrimonio culturale della Città’ e da sempre patrocinata dall’ente (insieme a Fondazione Carispaq, Micron Technology Foundation, Gruppo Sicurform, Cooperativa di Garanzia Regione Abruzzo, Conapi L’Aquila, Malandra Strumenti Musicali, Confartigianato, Confcommercio, Gruppo D’Amore di Francesco e Corrado D’Amore, Bianchi Tour ed altri enti e aziende), provengono invece da importanti vetrine canore come: Castrocaro, Area Sanremo, Sanremo Giovani, Giovani Talenti Music Festival, Spazio Musica, Musica senza confini ed altre. Questa la rosa dei partecipanti: Francesco Di Giorgio, Andromeda, Stefania Giancarli e Lorenzo Castagner, Marty Landriscina, Master Blaster, Emily De Petris, Matteo Gallina, Camilla Ricchiuti, Mariasole Coletta, Ilaria Laudadio, Desy Russo, Lorenzo Martelli, Marcello Graduato, Luigi Prosia, Luca Valiani, Pietro Forastiero.

La kermesse, con la regia di Giancarlo Di Pangrazio, la scenografia di Mario Garrambone (scenografo Rai e Mediaset), e la direzione tecnica audio-luci di Ettore Malandra, sarà trasmessa in differita sui canali del digitale terrestre Info Media News 119 e LAQtv (88 e 810), e sul canale Sky 835 AB Channel dell’editore abruzzese Marino Spada. Il Festival sarà fruibile anche in streaming su www.infomedianews.it del gruppo WiTel diretto da Maurizio Di Cintio, su www.festivaldiavezzano.it il sito ufficiale del festival ideato da Tony Di Pietro di Camerascura e sulla piattaforma YouTube. Fotografi ufficiali dell’evento: Camerascura e Lorenzo Vicari. Direttore della fotografia: Berardino Paoloni. Componenti dello staff tecnico ed assistenti alla produzione: Francesca Polidori, Rosario Idrofano, Luca Sorgi, Giuseppe Angelosante, Simona Santullo, Agostino Scipioni, Francesco De Santis, Benedetta Cerasani, Cristiana Zauri, Marco Simeoni, Andrea Di Cintio, Alessandro Di Felice, Salvatore Di Micco.