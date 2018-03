Il Comune di Avezzano corre ai ripari e tappa le buche, al via i lavori sulle strade principali e secondarie

Avezzano. Il Comune di Avezzano corre ai ripari e tappa le buche in città. Dopo le numerose proteste dei giorni scorsi è stato dato il via per riparare le voragini che si sono aperte nei giorni scorsi a seguito del maltempo. Con una determina dirigenziale del settore Infrastrutture, lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, patrimonio, protezione civile è stato dato il mandato alla ditta Nuova edilizia srl di avviare gli interventi per sistemare le buche stradali.

Il procedimento d’urgenza si è reso necessario proprio per far sì che le strade non fossero più delle trappole per gli automobilisti che da giorni denunciano i disagi sulle vie principali e secondarie di Avezzano.