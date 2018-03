Riparte da Napoli il tour 2018 di Gli occhiali magici, fiaba musicale con Corrado Oddi, Massimiliano De Foglio e l’Ensemble dei Marsi

Avezzano. La fiaba musicale (“Gli occhiali magici, concerto per voce recitante e orchestra) che ha incantato e meravigliato l’Abruzzo, approda a Napoli. L’evento è promosso dalla Chiesa Luterana di Napoli, con il benestare di Luciana Renzetti (direttrice artistica della Comunità Luterana) inserito nella XX edizione dei suoi “Concerti di Primavera”. Diretta dal maestro Massimiliano De Foglio e interpretata dall’attore Corrado Oddi, testo letterario di Daniele Evaristo musicata dal maestro Francesco Massini ed eseguita dall’Ensemble de “L’orchestra dei ragazzi” con Marco Nucci (flauto), Piero Baruffa (clarinetto), Luvi Gallese e Adele Salvucci (violini), Sara Ciancone (Violoncello), Giovanni D’Eramo (contrabbasso) Francesco Vitagliani (glockenspiel e percussioni) e Tonio Vitagliani (vibrafono e percussioni).

“Sarà un onore poter emozionare il pubblico partenopeo, la città di Eduardo, di Totò e tanti altri magnifici artisti; ma sicuramente saremo noi avere una grande emozione”- hanno commentato l’attore Oddi ed il maestro De Foglio. La fiaba è la meravigliosa e commovente storia del piccolo Dan e di sua nonna Eleonora (ormai affetta da cecità) che attraverso degli occhiali magici, acquistati al mercatino della festa del paese, ripercorrono i momenti più sereni della loro vita. Un crescendo continuo di emozioni musicali che si integrano con l’intenso racconto di Corrado Oddi. Il concerto in voce recitante sarà rappresentato il 28 marzo alle ore 20,30 nella meravigliosa cornice della Chiesa Evangelica Luterana di Napoli in via Carlo Poerio 5.