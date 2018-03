Campionati italiani Wing Chun Kung Fu, per il secondo anno l’atleta Diego Calisse sale sul gradino più alto del podio

Avezzano. Non poteva concludersi in modo migliore la stagione agonistica per la scuola di Kung fu del maestro Roberto Antinelli. Per il secondo anno consecutivo l’atleta Diego Calisse sale sul gradino più alto del podio nei campionati italiani di Wing Chun Kung Fu tenutisi ad Anagni. La scuola del Maestro Roberto Antinelli da 15 anni si occupa di formare istruttori, atleti ad appassionati, proponendo a tutti di avvicinarsi a questa meravigliosa disciplina cinese che è il Wing Chun, portata alla notorietà anche grazie a Ip Man, il maestro di Bruce Lee, non tralasciando il fatto che imparare a difendersi in caso di bisogno non sarebbe una cattiva idea. Ancora tanti complimenti a Calisse