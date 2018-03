Oggi collaudo degli impianti sciistici a Camporotondo, il sindaco Lorenzin: “un sogno che si avvera”

Cappadocia. Al via il collaudo per l’apertura degli impianti sciistici di Camporotondo. Oggi sarà eseguito un collaudo che potrebbe dare il via libera a un progetto che si attende da anni e che potrebbe dare una svolta all’intero territorio e rilanciare il turismo di Campo Rotondo e del comprensorio. Proprio in questi giorni si stanno concludendo i controlli finali della stazione sciistica, frazione di Cappadocia. Poi potrebbe esserci l’apertura nel giro di pochi giorni. Quest’anno quindi l’apprezzata località turistica marsicana potrebbe tornare a ospitare gli sciatori grazie ai nuovi impianti da poco realizzati. Nel corso del 2017 sono stati portati a termine gli allacci dell’Enel in tutta la struttura.

Il sindaco Lorenzo Lorenzin ha assicurato che “verrà fatto il possibile per accelerare i tempi e fare in modo che tutto possa funzionare subito. Molti hanno sperato che non riuscissimo nell’obiettivo e nono sono state poche le difficoltà. Adesso però resteranno delusi perché siamo riusciti in un progetto che avevamo inserito nel piano programmatico quando ci siamo candidati. E’ un sogno che si avvera e che spero possa portare nuovo vigore economico e sociale a questo nostro amato territorio”.