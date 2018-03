Caricano i trattori sul tir rubato e tentano colpo da 200mila euro, ladri costretti alla fuga

Aielli. Caricano i trattori da un’azienda sul tir appena rubato e tentano la fuga con un bottino da 200mila euro. Vengono però bloccati e sono costretti ad andare via a mani vuote. Un furto è stato sventato dalla pattuglia della stazione di Trasacco, guidata dal luogotenente Armando Croce, insieme ai carabinieri del Norm di Avezzano. I ladri nella notte hanno rubato dalla ditta Rossi trasporti una motrice telonata per poi asportare da una vicina rivendita di trattori New Holland due mezzi agricoli caricandoli all’interno del cassone.

I malviventi non potendo fuggire con la refurtiva sono stati costretti ad abbandonando il veicolo nei pressi della ditta Pantaleone. Sono in orso indagini per individuare la banda che ha tentato il colpo grosso. Un furto che però, a quanto pare, non ha avuto i risultati sperati.