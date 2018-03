Pellegrinaggio a Medjugorje dal 22 al 27 giugno, aperte le iscrizioni fino al 10 aprile

Tagliacozzo. Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Medjugorje previsto nelle date dal 22 al 27 giugno. La partenza è prevista da Poggio Filippo con fermate a Tagliacozzo, Magliano e Avezzano e partenza prevista alla ore 7. Nell’itinerario è previsto l’arrivo a Loreto con visita al santuario e poi partenza per Ancona alle 21 per l’imbarco con assegnazione cuccetta.

L’albergo a Medjugorje si trova vicino alla chiesa. Per informazioni è possibile rivolgersi a Giancarlo 389.9787355 o ad Amato 333.9398115. L’obiettivo è quello di raggiungere le 30 parsone entro il 10 aprile con una spesa a persona di 370 euro.