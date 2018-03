Avezzano. Bicchieri, cartacce e sporcizia sul sacrato della cattedrale di Avezzano, don Claide: centro città abbandonato. Tornano a far discutere gli scatti del parroco della cattedrale, don Claide Berardi, sulle condizioni in cui verteva questa mattina l’area intorno alla cattedrale. Più volte il sacerdote aveva lanciato appelli accorati per chiedere alle autorità competenti maggiori controlli in centro e soprattutto intorno alla cattedrale. Questa mattina è tornato a farlo postando sui social le foto di quello che ha trovato quando ha aperto le porte della casa di Dio per accogliere i fedeli. “Domenica mattina”, ha scritto don Claide, “rampa disabili della cattedrale regolarmente chiusa. Centro città abbandonato e nessuna vigilanza”. Nelle foto sono ben visibili cartacce buttate a terra, bicchieri e tappi di bottiglie. Immondizia che il sacerdote sarà costretto a togliere personalmente per accogliere i fedeli.