Ragazza aggredita dopo la palestra nei pressi della stazione, secondo caso di violenza in pochi giorni

Avezzano. E’ stata aggredita all’uscita della palestra nei pressi della stazione. Una ragazza di Avezzano, che era da poco uscita dalla palestra, sarebbe stata avvicinata da un giovane mentre da via Monte Velino si recava in direzione della stazione di Piazza Matteotti. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, a cui è stato denunciato l’episodio, un giovane l’ha avvicinata e l’ha palpeggiata tentando di avvicinarla. Lei si è allontanata velocemente per chiedere l’aiuto dei passanti. Era infatti prima di cena e la strada era frequentata da alcuni passanti. A quel punto il giovane aggressore è fuggito cercando di non essere riconosciuto.

La giovane di Avezzano si è recata in caserma e ha denunciato l’accaduto. Sono in corso indagini per individuare l’aggressore che è accusato di violenza sessuale. Si tratta del secondo caso di violenza sessuale avvenuto in pochi giorni nella zona della stazione. L’altro era accaduto nel sottopassaggio ai danni di una studentessa che stava tornando a casa di sera che è stata avvicinata e palpeggiata da tre stranieri.