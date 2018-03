Nascondeva quasi un etto e mezzo di sostanza stupefacente, giovane arrestato dai carabinieri

Avezzano. E’ stato trovato in possesso di oltre un etto di droga e arrestato dai carabinieri. Si tratta di uno straniero residente ad Avezzano. Il giovane è stato bloccato dai militari della compagnia di Avezzano, guidati dal comandante della locale compagnia, capitano Pietro Fiano, e perquisito. Dagli accertamenti è spuntata fuori la droga. Il giovane, Promise Imasuen, 26 anni, di nazionalità Nigeriana, era in possesso di quasi un etto e mezzo di marijuana che è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo radiomobile. Sono in corso indagini per capire se ci sono dei complici. E’ accusato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Lo straniero è stato arrestato e trasportato nel carcere San Nicola di Avezzano dove verrà ascoltato dalle prossime ore dal suo avvocato in attesa che venga eseguita la convalida di arresto. L’udienza davanti al giudice di Avezzano è prevista per domani mattina. Questa operazione è solo una delle ultime portate a termine dalla compagnia di Avezzano contro il dilagante fenomeno della droga in città e nella Marsica.